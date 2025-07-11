Комбо от ВСУ: за ночь украинские БПЛА поразили сразу четыре военных завода РФ в Тульской области 11.07.2025, 16:41

Предприятия связаны с производством боеприпасов и оружия.

Сразу несколько предприятий оборонной промышленности Тульской области оказались под ударом в ночь на 11 июля. Серия атак беспилотников затронула как саму Тулу, так и ближайшие города, сообщило российский телеграм-канал ASTRA.

По предварительной информации, удары носили прицельный характер — пострадали объекты, тесно связанные с российским оборонным заказом и производством боеприпасов.

Один из инцидентов произошел в городе Алексине. Там обломки сбитого дрона упали на территорию четвертого цеха Алексинского опытного механического завода. Данных о повреждениях или пострадавших нет.

Этот завод входит в структуру концерна «Техмаш2 и занимается производством оборудования для изготовления взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива, пишет dialog.ua.

Второй эпизод зафиксирован в Новомосковске. По информации источников, как минимум один беспилотник попал по территории химического предприятия «Азот». Пострадал охранник предприятия — 57-летний Сергей Говрюшкин. С осколочными ранениями его доставили в городскую клиническую больницу.

Завод «Азот» поставляет азотную кислоту на предприятие имени Свердлова, где производят компоненты для артиллерийских боеприпасов. Это уже не первая атака на химкомбинат: удары фиксировались в мае и июне.

В самой Туле был атакован один из ключевых объектов российской «оборонки» — конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Предприятие занимается созданием высокоточного управляемого вооружения. В результате первого удара загорелось административное здание, затем завод был атакован повторно. Один сотрудник погиб, еще один получил ранения.

Это не первая атака на КБП, ранее БПЛА уже достигали его территории в июне.

Кроме того, цели были замечены и над территорией НПО «СПЛАВ» — предприятия, специализирующегося на реактивных системах залпового огня. В этот раз неизвестно, был ли нанесен урон. Однако ранее объект уже подвергался атакам: в мае один из действующих цехов был поражен, а 7-го числа того же месяца завод снова оказался под огнем.

Все четыре атакованных объекта напрямую связаны с производством вооружения и фактически участвуют в агрессии против Украины. Источники в силовых структурах Украины не комментируют причастность к инцидентам, однако в последние месяцы подобные атаки стали регулярными и демонстрируют новый уровень глубины и точности ударов по тыловой инфраструктуре в России.

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