The Times: Трамп готовит большую блокаду для Путина 11.07.2025, 22:19

Дональд Трамп

Тарифы до 500% и санкции союзникам Москвы.

Президент США Дональд Трамп, ранее не спешивший усиливать давление на Москву, впервые дал понять, что может поддержать самые жесткие за последние годы санкции против российской экономики.

Главная цель — нефтяной экспорт, который остается ключевым источником финансирования войны России против Украины. Об этом пишет The Times.

Новая инициатива, разрабатываемая в Конгрессе, предусматривает введение 500-процентных тарифов на импорт нефти и урана из России. Более того, под ударом окажутся и те страны, которые продолжают торговать с Кремлем — Китай, Индия и Турция. Именно они сегодня используют так называемый «теневой флот» — танкеры без флага и надзора, чтобы тайно закупать российскую нефть.

Автор законопроекта — сенатор-республиканец Линдси Грэм, — сообщил, что президент дал добро на законопроекта. «Трамп сказал мне, что пора действовать, и мы начнем двигаться вперед», — сообщил он. По его словам, законопроект должен быть вынесен на голосование в Сенате уже к концу месяца.

На фоне упорных отказов Кремля прекратить обстрелы гражданских объектов в Украине и пойти на переговоры, президент США все больше теряет терпение. Во вторник, на встрече с высокопоставленными чиновниками, Трамп впервые открыто раскритиковал Владимира Путина. «Нам приходится разбираться с кучей вранья от Путина, если хотите знать правду. Он всегда улыбается, но это ничего не значит», — заявил он.

Ранее Белый дом считал, что Россия в действительности заинтересована в прекращении конфликта. Теперь, судя по всему, такая уверенность исчезает. Именно это, по мнению экспертов, дало толчок к серьезному обсуждению ужесточения санкционной политики.

Тем не менее, остается вопрос: готов ли сам Трамп принять последствия таких жестких мер. Экономисты предупреждают, что 500-процентные тарифы фактически означают глобальное эмбарго на российскую нефть и могут привести к резкому росту цен на топливо, возможно — выше 100 долларов за баррель.

«Это слишком жесткая мера, и я не вижу, чтобы Трамп открыто пошел на такой шаг», — считает аналитик Максимилиан Хесс из Foreign Policy Research Institute. Хесс подчеркивает, что даже угроза вторичных санкций может быть весьма действенной.

Он также критикует 18-й пакет санкций Евросоюза, заблокированный Венгрией и Словакией, за его мягкость и нерешительность. В частности, ЕС планировал снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов, что, по мнению аналитика, недостаточно. По его словам, вместо этого нужно ужесточить контроль над исполнением уже действующих мер: лишать доступа к финансовым и страховым услугам ЕС те иностранные порты, которые не проверяют суда на предмет обхода санкций. «Вот это действительно сработает», — подытожил Хесс.

Таким образом, растущая нетерпимость в Вашингтоне к политике Кремля может открыть окно возможностей для Украины. И если Конгресс и Белый дом договорятся, Москва может столкнуться с самой серьезной экономической блокадой с начала полномасштабной войны.

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