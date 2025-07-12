В России срочно госпитализировали телеведущую-путинистку
- 12.07.2025, 10:39
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Появилась информация об ухудшении ее здоровья.
Российские СМИ сообщили о том, что популярная российская ведущая-путинистка, которая прославилась благодаря программе «Песня Года» Ангелина Вовк, срочно госпитализирована, пишет «Главред».
Сообщается, что путинистке стало плохо, ей вызвали скорую и решался вопрос о госпитализации.
Несмотря на то, что директор Вовк опровергла госпитализацию путинистки. Слухи об ухудшении ее здоровья появляются регулярно.
Ангелина Вовк начинала свою карьеру как диктор новостей, а затем стала вести музыкальные и развлекательные программы. Она была ведущей «Песни года» в паре с Евгением Меньшовым, а также детской передачи «Спокойной ночи малыши».
В 2017 году Вовк посетила аннексированный Россией украинский Крым. Там же она приняла участие в пропагандистском мероприятии, за что попала в базу «Миротворец».
А в ноябре 2022 года Вовк собиралась на Донбасс с Хрюшей и Степашкой, чтобы «остановить украинскую армию». «Думаю, надо как-то остановить ту сторону. Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я им тоже читала сказки. И думаю: вдруг меня услышат», — заявила россиянка пропагандисту Корчевникову.