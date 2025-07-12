«Китай уже уверенно берет под контроль российские территории» 12.07.2025, 20:40

РФ уже существенно подорвана.

Ограничения против России должны стать полным и тотальным запретом ее присутствия на глобальных рынках. Кроме того, Кремль не должен иметь возможности строить схемы обхода санкций.

Но даже нынешние ограничения наносят агрессору значительный ущерб в долгосрочной перспективе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Он отметил, что любые санкции работают. Но есть нюансы в зависимости от формата войны.

- В фазе холодной войны санкции имеют накопительный эффект, и страна постепенно отстает и становится неконкурентна в технологическом смысле — так было с Советским Союзом. В период холодной войны запас времени гораздо больше. В фазе горячей войны (когда страна воюет) санкции должны выглядеть иначе. Это должен быть полный тотальный запрет на присутствие страны-агрессора на глобальных рынках. То есть она не должна иметь возможность продавать кому-то что-то и покупать что-то, она не должна иметь возможность строить сложные схемы обхода санкций и так далее, — пояснил Подоляк.

Однако все это в отношении России пока не работает, страна-агрессор имеет возможность обходить санкции. Поэтому нужно лишить ее этого.

- Но санкции важны и санкционная конфигурация работает. Санкций против РФ уже очень много, их тысячи. Под них попадают разные юридические и физические лица, имущественные комплексы и целые отрасли. Это все влияет на возможность страны, например, проводить технологические обновления своих производств. И благодаря санкциям конкурентность России существенно подорвана. Эта страна уже отстала, и будет только все больше отставать от передовых стран. То есть она будет выглядеть как Северная Корея, — уверен советник главы ОПУ.

Подоляк добавил, что РФ будет не только оставаться отсталой, но будет усиливаться ее зависимость от Китая.

- А Китай уже уверенно берет под контроль российские территории, российское управление, российскую экономику, российские рынки. Я думаю, что в каком-то времени Китай предложит ввести свою валюту, так как юань гораздо более сильная и устойчивая валюта, чем рубль, — сказал он.

Европейский Союз уже подготовил 18-й пакет санкций, но он пока не проголосован из-за позиции Словакии.

- Эти санкции носят накопительный антитехнологический характер. А для того, чтобы Россия не имела возможности финансировать войны, ей нужно обрезать все доступы к финансовой глобальной системе для продажи урана, нефти, газа и всего остального, — отметил Подоляк.

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