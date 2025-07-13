Дроны атаковали НПЗ в российском Кстово: соседние города трясло от взрывов

Дроны атаковали НПЗ в российском Кстово: соседние города трясло от взрывов1
- 13.07.2025, 9:55
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В Нижегородской области поражен важный район.
В ночь на 13 июля российский город Кстово атаковали неизвестные дроны. Под удар попал район, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает «Главред».
Известно, что в результате атаки, которая вероятно, происходила по местному НПЗ, многие районы остались без света. Лишь после 06:00 в Нижнегородской области объявили отбой тревоги.
В частности, в сети появилось видео, на котором видно черный дым в небе над Кстовским заводом. Ночью там горел пожар, который не могли ликвидировать даже утром. Сейчас последствия атаки и возгорания на НПЗ неизвестны.
Стоит добавить, что звуки взрывов слышали и в соседних городах к западу от областного центра.
«Наши читатели из Володарска, Решитихи и Дзержинска сообщают о звуках взрывов от работы систем ПВО», - писали в одном телеграмм-канале.
Режим опасности из-за применения дронов объявляли также в Татарстане и Воронежской областях.