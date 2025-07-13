Полуокружение и провал: россияне терпят поражение под Сумами 1 13.07.2025, 14:26

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Z-блогеры развеяли иллюзии.

Один за другим российские военные пропагандисты начинают открыто говорить о провале российского наступления на Сумы. Бои за село Кондратовка обернулись катастрофой для российских войск. Об этом сообщает Dialog.UA.

Подразделения армии РФ оказались в полуокружении, попытки деблокировать позиции провалились, а заявления об успехах больше напоминают самообман.

Z-блогер Анатолий Радов, один из наиболее активных сторонников войны, в своем сообщении попытался придать ситуации видимость контроля. Он признал, что «по Кондратовке (все плохо - ред.)».

При этом начал утверждать, что ситуация вот-вот будет исправлена: «Направили пацанов, сейчас теоретически должны разрулить. ВСУ там кинули немало на прорыв. Морпехи и 30-ка (30-й полк ВС РФ - ред.) выдержали накат».

Как выяснилось позже, этот пост был не более чем попыткой сохранить лицо. Более откровенные оценки дают другие пропагандистские каналы.

Так, Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, фактически анонсировал скорый разгром российской группировки под Кондратовкой. По его данным, оккупанты на этом участке фактически осталась без поддержки.

«Сумское приграничье. По-прежнему мясорубка… Под Кондратовкой - полный ад. 9-й МСП, который должен был вытащить пацанов 30-го МСП из Кондратовки, не пришел. Причины не озвучены, итоги ясны: Кондратовка в полуокружении», - написал Z-канал.

По данным этого же источника, критическая ситуация складывается и в соседних районах. В Алексеевке идут уличные бои, украинские силы навязывают ближний контакт, а в Юнаковке российская армия терпит очередной удар.

«Еще один пример, что бывает, когда победу рисуют на бумаге… Очередная иллюзия контроля вместо честной картины. А пацаны сейчас расплачиваются за чьи-то красивые реляции», - отмечает «Северный канал».

В целом даже настроенные на «победную» риторику военные блогеры признают: украинские силы не только удерживают оборону на Сумщине, но и наносят точечные контрудары, выбивая оккупантов с занятых ранее позиций.

Войска РФ, несмотря на громкие заявления и отправку дополнительных подразделений, не в состоянии переломить ситуацию в свою пользу.

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