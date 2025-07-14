Мерц: Пошлины США серьезно ударят по немецкому экспорту 14.07.2025, 5:00

Канцлер Германии надеется на соглашение.

Американские пошлины в 30%, которыми президент США Дональд Трамп хочет обложить европейские товары с 1 августа, нанесут «серьезный удар по немецкому экспорту», заявил в «Летнем интервью» телеканалу ARD в воскресенье, 13 июля, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет «Немецкая волна».

Политик добавил, что в случае, если это произойдет, Берлин будет вынужден «отложить на второй план большую часть» своих усилий в области экономической политики: «Потому что это затмит все остальное». Тем не менее, он надеется, что Европе удастся достичь соглашения с Вашингтоном до начала августа. В противном случае он, как и президент Франции Эманнюэль Макрон, поддержит введение массивных ответных пошлин.

Сам Дональд Трамп утверждал, что в случае ответного повышения торговых пошлин со стороны ЕС, Вашингтон будет действовать симметрично.

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