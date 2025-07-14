Российских строителей АЭС в Турции оставили без зарплат 14.07.2025, 6:00

Им не платят уже два месяца.

Россиянам на строительстве турецкой атомной электростанции «Аккую» прекратили платить зарплаты, сообщили Sotaproject родственники рабочих. По их словам, проблемы возникли в мае и длятся уже два месяца, на этом фоне персонал сократился с 12 до 3 тысяч человек. Проект реализует российская госкорпорация «Росатом» по модели «строй-владей-эксплуатируй». Рабочих в РФ нанимает фирма «Титан-2», на месте они заключают трудовой договор с турецкой TSM Enerji, пишет издание.

В марте забастовку на строящейся АЭС устроили турецкие рабочие из-за отсутствия индексации зарплат. Российские сотрудники протестовать опасались — им пригрозили увольнением и аннулировали обратные билеты в РФ, купленные в рамках трудового контракта. В частности, такие меры применили к 200 туркам-месхетинцам (гражданам РФ), обратившимся к турецкому адвокату, уточнил источник.

В феврале стало известно, что Россия предложила Турции взять на себя часть расходов по строительству АЭС «Аккую» из-за проблем с платежами, вызванных санкциями. Источники Bloomberg говорили, что «Росатом» собирался перечислить эквивалентную сумму в рублях «Газпрому», чтобы тот вычел ее из месячного платежа Турции за импорт российского газа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com