В Украине сменится премьер-министр 2 14.07.2025, 15:09

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Юлия Свириденко

Зеленский официально предложил должность главы правительства новому кандидату.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Об этом президент Украины заявил в понедельник, 14 июля, по итогам встречи с первой вице-премьер-министром.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — заявил украинский лидер.

Сейчас должность премьер-министра занимает Денис Шмыгаль. Ожидается, что в скором времени будут представлены как кадровые изменения, так и стратегические приоритеты будущего состава правительства.

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