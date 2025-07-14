В Украине сменится премьер-министр

В Украине сменится премьер-министр2
- 14.07.2025, 15:09
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Зеленский официально предложил должность главы правительства новому кандидату.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
Об этом президент Украины заявил в понедельник, 14 июля, по итогам встречи с первой вице-премьер-министром.
«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — заявил украинский лидер.
Сейчас должность премьер-министра занимает Денис Шмыгаль. Ожидается, что в скором времени будут представлены как кадровые изменения, так и стратегические приоритеты будущего состава правительства.