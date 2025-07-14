Atlantic Council: Три шага для усиления оборонной промышленности НАТО 14.07.2025, 16:58

Альянс не может позволить себе отстать.

На саммите НАТО в Гааге лидеры стран-участниц сделали важное заявление о намерении увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Однако ключевым вызовом остается неспособность оборонной промышленности соответствовать стратегическим целям Альянса, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты подчеркивают: без реального роста производственных мощностей одни лишь инвестиции не обеспечат нужного уровня обороноспособности. Для изменения ситуации предлагаются три основных шага:

От обещаний — к производству. Необходимы многолетние контракты, единые стандарты хранения вооружений и скоординированные графики поставок. Саммит в Гааге одобрил «План быстрого внедрения» (RAAP), который должен связать инновации с реальными оборонными потребностями.

Опыт Украины. Украинские вооруженные силы продемонстрировали способность к быстрой адаптации — от дронов до радиоэлектронной борьбы. НАТО должно перенять этот подход, сократив бюрократию и ускорив внедрение новых технологий через структуры, такие как DIANA и Инновационный фонд НАТО.

Укрепление партнерства с промышленностью. Государства и частные компании должны работать совместно. НАТО призывают активнее вовлекать промышленность в стратегическое планирование и устранить барьеры, мешающие малым инновационным компаниям.

Эксперты подчеркивают: в условиях растущей геополитической конкуренции Альянс не может позволить себе отставание. Только при четком взаимодействии государств и промышленности НАТО сможет сохранить лидерство и надежную систему сдерживания.

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