закрыть
14 июля 2025, понедельник, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Atlantic Council: Три шага для усиления оборонной промышленности НАТО

  • 14.07.2025, 16:58
Atlantic Council: Три шага для усиления оборонной промышленности НАТО

Альянс не может позволить себе отстать.

На саммите НАТО в Гааге лидеры стран-участниц сделали важное заявление о намерении увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Однако ключевым вызовом остается неспособность оборонной промышленности соответствовать стратегическим целям Альянса, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты подчеркивают: без реального роста производственных мощностей одни лишь инвестиции не обеспечат нужного уровня обороноспособности. Для изменения ситуации предлагаются три основных шага:

От обещаний — к производству. Необходимы многолетние контракты, единые стандарты хранения вооружений и скоординированные графики поставок. Саммит в Гааге одобрил «План быстрого внедрения» (RAAP), который должен связать инновации с реальными оборонными потребностями.

Опыт Украины. Украинские вооруженные силы продемонстрировали способность к быстрой адаптации — от дронов до радиоэлектронной борьбы. НАТО должно перенять этот подход, сократив бюрократию и ускорив внедрение новых технологий через структуры, такие как DIANA и Инновационный фонд НАТО.

Укрепление партнерства с промышленностью. Государства и частные компании должны работать совместно. НАТО призывают активнее вовлекать промышленность в стратегическое планирование и устранить барьеры, мешающие малым инновационным компаниям.

Эксперты подчеркивают: в условиях растущей геополитической конкуренции Альянс не может позволить себе отставание. Только при четком взаимодействии государств и промышленности НАТО сможет сохранить лидерство и надежную систему сдерживания.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников