Путин пожаловался на нехватку женщин после обвала рождаемости в РФ до минимума за 200 лет 8 14.07.2025, 22:11

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Фото: Getty Images

Диктатор РФ назвал неактуальными слова из песни про «10 девчонок на 9 ребят».

Россия столкнулась с нехваткой женщин, заявил правитель РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам демографии в понедельник, передает The Moscow Times.

«Коллеги, мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно, хорошо помним, наверное, известную песню с советских времён, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что „на десять девчонок по статистике девять ребят“. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин», — сказал Путин.

«Владимир Владимирович, да, к сожалению, это серьёзная проблема наша», — ответила президенту вице-премьер Татьяна Голикова. Число женщин сокращается из-за двух «демографических волн», пояснила она: первая — времен Великой отечественной войны, а вторая — эпохи 1990х. Эти две волны «наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте», сказала Голикова.

По данным правительства, с 2006 года число женщин репродуктивного возраста в России сократилось на 13%, с 39 до 34 млн, а к 2046 году, по официальным прогнозам, упадет еще на 20%, до 27 млн. «Поэтому мы делаем ставку на многодетность. Даже если в этой семье нет ни одного ребёнка, значит, плюс один, всё равно один, два, три», — сказал Голикова.

Пока пропаганда многодетности, традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны вытащить Россию из демографической ямы. За январь–март 2025 года число рождений детей сократилось еще на 4% год к году, до 288,8 тысячи. И это стало минимумом для страны с рубежа XVII–XIX веков, отмечал демограф Алексей Ракша.

Ответом властей стало засекречивание детальной демографической статистики (цифры по месяцам и по регионам), а затем — и данных по общей численности населения РФ.

Согласно доступным данным, в прошлом году на свет в России появились 1,222 млн младенцев — минимум с 1999 года. По сравнению с 2023 годом рождаемость сократилась на 3,4%, а относительно 2014 года — более чем на треть. Естественная убыль населения по итогам года ускорилась на 20% и составила 596,2 тысячи человек — то есть в среднем, почти 50 тысяч человек в месяц, или 1,6 тысячи в день.

Еще в 2018 году Путин в рамках национального проекта «Демография» требовал за 6 лет остановить вымирание России, которое началась вскоре после аннексии Крыма. Результат оказался противоположным желаемому: естественная убыль не замедлилась, а ускорилась в несколько раз, а накопленным итогом за 2018-23 гг смертность превысила рождаемость на 3,4 млн человек.

В прошлом году Путин вновь поставил цель добиться замедления естественной убыли до нуля — к 2030 году.

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