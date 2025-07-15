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СМИ: Воронеж подвергся самой масштабной атаке с начала войны

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  • 15.07.2025, 12:46
  • 4,732
СМИ: Воронеж подвергся самой масштабной атаке с начала войны

Новые подробности удара БПЛА по центру города.

Утром 15 июля российский город Воронеж был атакован беспилотниками. В частности, разрушения были зафиксированы в центре.

В частности, обломки беспилотников упали на жилую пятиэтажку в нескольких сотнях метров от здания правительства Воронежской области и на многоэтажный дом в Коминтерновском районе Воронежа.

Российское издание «Агентство» заявляет, что по числу пострадавших эта атака стала самой серьезной для города с начала полномасштабной войны России против Украины.

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