СМИ: Воронеж подвергся самой масштабной атаке с начала войны

СМИ: Воронеж подвергся самой масштабной атаке с начала войны3
- 15.07.2025, 12:46
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Новые подробности удара БПЛА по центру города.
Утром 15 июля российский город Воронеж был атакован беспилотниками. В частности, разрушения были зафиксированы в центре.
В частности, обломки беспилотников упали на жилую пятиэтажку в нескольких сотнях метров от здания правительства Воронежской области и на многоэтажный дом в Коминтерновском районе Воронежа.
Российское издание «Агентство» заявляет, что по числу пострадавших эта атака стала самой серьезной для города с начала полномасштабной войны России против Украины.