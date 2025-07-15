СМИ: Воронеж подвергся самой масштабной атаке с начала войны 3 15.07.2025, 12:46

4,732

Новые подробности удара БПЛА по центру города.

Утром 15 июля российский город Воронеж был атакован беспилотниками. В частности, разрушения были зафиксированы в центре.

В частности, обломки беспилотников упали на жилую пятиэтажку в нескольких сотнях метров от здания правительства Воронежской области и на многоэтажный дом в Коминтерновском районе Воронежа.

Российское издание «Агентство» заявляет, что по числу пострадавших эта атака стала самой серьезной для города с начала полномасштабной войны России против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com