«Беларуская выведка»: Развязка для Лукашенко наступит до конца лета 16.07.2025, 8:27

Кремль спешно прислал для торга петербургского губернатора.

Отношения между российским и белорусским правителями остаются напряженными. На этот раз триггером послужил расстрелянный российским ПВО азербайджанский самолет, пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Беларуская выведка».

По данным источников канала, Ильхам Алиев обратился к Александру Лукашенко с просьбой повлиять на позицию Владимира Путина.

«Лукашенко звонил в Москву в качестве миротворца. Он в целом поддержал позицию азербайджанцев и неоднократно аккуратно беседовал с Путиным, упоминая позицию Алиева, но разговоры на эту тему для Лукашенко стали токсичными и привели к очередному недопониманию», - пишет «Беларуская выведка».

К «теме Алиева» добавилась позиция Лукашенко по перемирию в Украине. Он пытался предлагать свои варианты и в целом поддержал предложения американцев о необходимости перемирия, пытался повлиять на Путина. Посетивший недавно Минск спецпредставитель Трампа Кит Келлог просил именно об этом.

«Во мнениях опять не сошлись. Кремль нервно отреагировал на встречи с американцами и тренд на выпуск политзаключенных. Вялая попытка Минска начать диалог с США и ЕС в Москве расценили как предательский маневр», - отмечается в публикации.

Со своей стороны в Кремль из Минска «передали нарратив, что Лукашенко считает, что его кинули с едиными ценами на энергоносители». Также он раздражен введением частичного пограничного контроля со стороны России. Всем известно, что этот метод Кремль всегда использовал в качестве намека на последствия для Минска.

«Минск понимает, что война увязла и о решительной победе Путина речи быть не может. Перемирие неизбежно и Лукашенко решил начать к этому готовится заранее, посылая на всякий случай положительные сигналы в «стан противника», - пишет «Беларуская выведка». - Нам известно, что пока Лукашенко не старается очередной раз совершить маневр с раскаянием и пока играет в обиженного. Десант в виде многочисленных российских чиновников не помог. Путин спешно прислал для торга Петербургского губернатора с жирными контрактами, чтобы чуть снять напряжение. В течение лета будем наблюдать развязку…»

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