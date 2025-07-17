Беспилотники атаковали оборонные заводы в Тульской области и Воронеже

Беспилотники атаковали оборонные заводы в Тульской области и Воронеже1
- 17.07.2025, 9:24
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Поражены сразу четыре предприятия.
В ночь на 17 июля Россию атаковали беспилотники, в частности под ударами были Воронеж и Тульская область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
В ночь на 17 июля в российском Воронеже прогремело минимум четыре взрыва. Очевидцы говорят, что город атаковали БПЛА.
Губернатор Александр Гусев заявил, что российское ПВО сбило, по меньшей мере, 5 украинских беспилотников. Но один из них врезался в многоэтажку
Как пишет со слов очевидцев телеграм-канал SHOT, дрон врезался в дом и взорвался в районе улицы Айвазовского на окраине Воронежа.
«Предварительно, поврежден фасад здания и несколько квартир. Обломки упали на автомобили, стоявшие внизу. По словам очевидцев, пострадал 15-летний подросток», - пишет SHOT.
Взрывы гремели в Новомосковске Тульской области. По данным Telegram-канала ASTRA, в ночь на 11 июля в регионе атаковали сразу четыре оборонных предприятия.
В городе Щекино Тульской области начался пожар после атаки БПЛА, сообщили местные жители.
По состоянию на утро 17 июля, около 06:00, угроза ударов БПЛА в области все еще сохранялась, предупреждал губернатор Дмитрий Миляев.