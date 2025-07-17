ВСУ контратаковали и выбили россиян с позиций вблизи Северска 17.07.2025, 13:17

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«Ползучее наступление» оккупантов захлебнулось.

На подступах к городу Северск Донецкой области оккупанты пытаются продолжать «ползучее» наступление, чтобы выйти на ближние подступы к городу с востока и северо-востока. На юге ВСУ смогли выбить россиян из нескольких посадок. Об этом рассказал военный эксперт Константин Машовец.

По его словам, продвинуться к городу у россиян не очень получается.

«Очевидно, бывшим «луганским милиционерам» это делать довольно непросто. Ведь приходится вести упорные бои на достаточно широком фронте к югу от Северского Донца, отбивая при этом регулярные контратаки ВСУ и порой немного отступая», — проинформировал военный эксперт.

Он отметил, что подразделения ВС РФ пытаются занять Григорьевку и наступать в направлении Верхнекаменского — Северск, к югу от дороги Северск — Лес.

«К югу от Григорьевки ВСУ контратаковали и выбили противника из нескольких посадок, а также продолжают удерживать значительный участок местности вдоль южного берега Северского Донца, от Григорьевки до окрестностей Белогоровки. К тому же само Верхнекаменское, недавно занятое противником, последний держит недостаточно уверенно», — пишет Константин Машовец.

Он уверен, что оккупанты решили, что пришло время «Северск наш», потому что вместе с «ползучим наступлением» по границе Белогоровка — Верхнекаменское активизировались в направлении Берестова — Вимка.

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