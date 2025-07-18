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Дроны ВСУ разбили аэродром в Крыму

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  • 18.07.2025, 21:08
  • 4,810
Дроны ВСУ разбили аэродром в Крыму

Сожжены «Панцирь» и вертолеты.

Оккупированный Крым снова оказался в центре внимания: в начале июля украинские беспилотники нанесли прицельный удар по российскому военному аэродрому Кировский в одноименном поселке.

Об этом сообщил 18 июля милитарный Телеграм-канал «Досье шпиона», связанный с ВС РФ.

Атака проводилась с применением трех ударных беспилотников и была направлена по зоне ответственности 18-го зенитного ракетного полка (в/ч 85388, Феодосия).

В результате удара, по данным источника, полностью уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Также сгорел многоцелевой вертолет «Ми-8» (бортовой номер 333) и получил серьезные повреждения тяжелый транспортный вертолет «Ми-26» (бортовой номер 444).

Потерь среди российских военных не зафиксировано, однако ущерб технике оказался значительным.

По предварительной оценке, уничтоженный «Панцирь-С1» стоит около 15 миллионов долларов, сгоревший Ми-8 — примерно 5 миллионов долларов, а поврежденный Ми-26 может тянуть на сумму до 20 миллионов долларов в зависимости от характера разрушений. Общая сумма потерь может достигать до 40 миллионов долларов.

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