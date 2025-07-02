К Солнцу несется объект, который мог прилететь из чужой системы 2.07.2025, 19:50

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Иллюстративное фото

Предположительно межзвездный.

Похоже, астрономы в третий раз в истории идентифицировали межзвездный объект, проносящийся через нашу Солнечную систему. Он получил название A11pl3Z и может быть размером до 20 км в диаметре. Объект летит к Солнцу по траектории, которая предполагает, что он возник за пределами нашей системы, пишет EarthSky.

Фото: ecp.earthsky.org

Центр малых планет Международного астрономического союза 1 июля 2025 года добавил объект в свой список подтвержденных околоземных объектов. На веб-сайте NASA/JPL ему был присвоено название A11pl3Z.

Несмотря на то, что он указан как околоземный объект, нет опасений, что он столкнется с Землей или даже приблизится к ней на опасное расстояние.

Скорее всего, это либо комета, либо астероид, но пока еще слишком рано (и слишком далеко), чтобы говорить об этом с уверенностью, отмечает издание.

Новы міжзоркавы госць у нашай Сонечнай сістэме.



У нашай сістэме з’явіўся новы аб’ект, які накіроўваецца да Сонца і, магчыма, ён прыйшоў з міжзоркавай прасторы. Гэта трэці вядомы міжзоркавы аб’ект пасля 1I/ʻOumuamua і каметы 2I/Borisov. Яго часовая назва A11pl3Z.



Паводле… pic.twitter.com/Zdq99Cl3ly — Праз космас (@praz_kosmas) July 2, 2025

Предполагается, что к октябрю A11pl3Z пролетит в 28 миллионах километров от Марса. Исходя из траектории, он должен проследовать с другой стороны Солнца, из-за чего наблюдение при максимальном сближении с Землей будет затруднено.

Если подтвердится, что это действительно межзвездный объект, то он станет третьим — ранее к нам «в гости» прилетали продолговатый объект Оумуамуа и комета 2I/Borisov. Причем природа нетипичного Оумуамуа до сих пор вызывает споры: одни считают его астероидом, другие — кометой.

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