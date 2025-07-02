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К Солнцу несется объект, который мог прилететь из чужой системы

  • 2.07.2025, 19:50
  • 1,388
К Солнцу несется объект, который мог прилететь из чужой системы
Иллюстративное фото

Предположительно межзвездный.

Похоже, астрономы в третий раз в истории идентифицировали межзвездный объект, проносящийся через нашу Солнечную систему. Он получил название A11pl3Z и может быть размером до 20 км в диаметре. Объект летит к Солнцу по траектории, которая предполагает, что он возник за пределами нашей системы, пишет EarthSky.

Фото: ecp.earthsky.org

Центр малых планет Международного астрономического союза 1 июля 2025 года добавил объект в свой список подтвержденных околоземных объектов. На веб-сайте NASA/JPL ему был присвоено название A11pl3Z.

Несмотря на то, что он указан как околоземный объект, нет опасений, что он столкнется с Землей или даже приблизится к ней на опасное расстояние.

Скорее всего, это либо комета, либо астероид, но пока еще слишком рано (и слишком далеко), чтобы говорить об этом с уверенностью, отмечает издание.

Предполагается, что к октябрю A11pl3Z пролетит в 28 миллионах километров от Марса. Исходя из траектории, он должен проследовать с другой стороны Солнца, из-за чего наблюдение при максимальном сближении с Землей будет затруднено.

Если подтвердится, что это действительно межзвездный объект, то он станет третьим — ранее к нам «в гости» прилетали продолговатый объект Оумуамуа и комета 2I/Borisov. Причем природа нетипичного Оумуамуа до сих пор вызывает споры: одни считают его астероидом, другие — кометой.

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