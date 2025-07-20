Посетитель выставки укусил банан из нашумевшей инсталляции 20.07.2025, 3:50

Многие посетители даже не заметили исчезновения экспоната.

Во Франции посетитель выставки современного искусства укусил приклеенный скотчем к стене банан, который представляет собой знаменитую инсталляцию «Комедиант» Маурицио Каттелана. Инцидент произошел 12 июля на выставке «Бесконечное воскресенье» в центре Помпиду-Метц. Мужчина сорвал банан, очистил его и успел откусить кусок, прежде чем вмешалась охрана. Многие посетители даже не заметили исчезновения экспоната, пишет The Insider.

Администрация центра заверила, что работа не пострадала: банан — лишь временный элемент, он регулярно заменяется. Сам Каттелан прокомментировал ситуацию с иронией, отметив, что «посетитель перепутал плод с произведением», — съесть банан вместе со скотчем и шкуркой было бы ближе к замыслу.

Инсталляция «Комедиант» была впервые показана в 2019 году на Art Basel в Майами-Бич и быстро получила огромную популярность. Тогда работу продали за $120 тысяч, а в 2024 году одна из трех версий ушла с аукциона за €6,2 млн. Ее приобрел основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сунь, который через неделю сам публично съел банан, заявив, что он «вкуснее обычных». Покупатели приобретали сертификат подлинности и инструкцию, как именно приклеивать банан к стене. Произведение стало вирусным символом современного искусства и вызвало широкий резонанс в медиа и соцсетях.

На банан с инсталляции уже покушались: в декабре 2019 года перформансист Дэвид Датуна подошел к инсталляции, сорвал банан и съел его, назвав это «художественным действием» под названием «Голодный художник». Галерея не подала в суд. Представители выставки заявили, что «банан — это концепт» и его легко можно заменить новым. Через некоторое время банан действительно заменили.

В апреле 2023 года южнокорейский студент-художник также съел банан, приклеенный к стене в музее Лиум (Leum Museum of Art), заявив, что был голоден. Музей также заменил банан. Представитель Каттелана повторил, что идея важнее объекта.

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