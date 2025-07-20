Десятки погибших: во Вьетнаме перевернулась яхта с туристами 20.07.2025, 5:00

Большинство пассажиров были вьетнамцами.

По меньшей мере 34 человека погибли и еще несколько числятся пропавшими без вести после того, как во Вьетнаме в штормовую погоду перевернулась туристическая яхта, сообщает BBC.

Крушение произошло в популярной среди туристов бухте Халонг на севере страны в 150 километрах от Ханоя.

По предварительным сообщениям большинство пассажиров были вьетнамцами, приехавшими из столицы.

По словам спасателей, поисковым операциям мешает проливной дождь, однако им уже удалось спасти из воды 11 человек.

Как говорится в заявлении пограничной службы и ВМС Вьетнама, судно Wonder Seas, на борту которого находились 53 человека, перевернулось после внезапного штормового порыва.

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