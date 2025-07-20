WSJ: У Трампа решили не разрывать контракты со SpaceX после ссоры с Маском 20.07.2025, 11:04

Фото: AP

На решение повлиял анализ ситуации на рынке.

Администрация президента США Дональда Трампа раздумывала над расторжением контрактов с компанией SpaceX. Это произошло после ссоры Трампа и Илона Маска.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, всего через несколько дней после того, как Трамп в начале июня поднял вопрос о разрыве связей с бизнесом Маска, его администрация инициировала пересмотр контрактов SpaceX.

Как отмечали собеседники, цель такого анализа - выявить потенциальные расточительства в многомиллиардных соглашениях, которые компания имеет с правительством США.

Но чиновники администрации Трампа решили, что не могут отменить большинство сделок, поскольку они являются критически важными для Министерства обороны США и NASA.

Как пишет WSJ, предварительная оценка подтвердила доминирование SpaceX как ведущего мирового производителя ракетных установок и основного поставщика спутникового интернета.

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