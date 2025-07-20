Пропаганда Кремля обвинила Баку в участии в «Паутине» 6 20.07.2025, 14:39

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Конфликт между Россией и Азербайджаном набирает обороты.

В РФ разгоняется новая пропагандистская версия о спецоперации СБУ «Паутина». Согласно заявлениям кремлевского пропагандистского телеканала «Царьград», якобы спецслужбы Азербайджана участвовали в этой операции, используя свои диаспоры в России для логистической поддержки Украины.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Информация была распространена со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах РФ.

«Нашей разведке стало известно, что азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России, помогали украинским спецслужбам в проведении операции «Паутина»... Именно азербайджанская диаспора помогала осуществлять логистику и перемещение грузов, используя свои бизнес-возможности, инфраструктуру рынков и складов», — заявила ведущая «Царьграда».

Там же говорится, что якобы началась «нейтрализация» диаспор, которые «в буквальном смысле слова являются резидентурой азербайджанских спецслужб».

Однако никаких доказательств этим обвинениям не приведено. Подобные заявления типичны для кремлевской информационной стратегии: обосновывать репрессии против нацменьшинств обвинениями в шпионаже и пособничестве «врагам России».

Преследование азербайджанской общины в России началось задолго до «Паутины». Напряженность резко возросла после того, как российская ПВО сбила азербайджанский гражданский самолет над Чечней.

Летом 2025 года ситуация ухудшилась: российские силовики начали массово задерживать представителей азербайджанской диаспоры. Правозащитники сообщают о применении пыток, давления с целью принудительного заключения контрактов с Минобороны и отправки на фронт. Во время таких рейдов погибли по меньшей мере двое граждан Азербайджана.

В Баку это вызвало волну возмущения, но Кремль лишь усилил давление. На этом фоне обвинения в «помощи украинским спецслужбам» выглядят как информационный маневр, цель которого — создать образ «врага внутри» и оправдать политику запугивания и насилия.

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