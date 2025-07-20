Скончался российский генерал, причастный к преступлениям в Украине 15 20.07.2025, 16:15

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Корнеев командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией ВДВ.

Российские источники сообщили о смерти генерал-майора Александра Корнева, возглавлявшего 7-ю дивизию воздушно-десантных войск РФ.

Сообщение о его кончине появилось 20 июля на официальной странице Рязанского училища ВДВ в российской соцсети «ВКонтакте», передает Dialog.UA.

«Сегодня скорбит вся большая семья ВДВ. Сегодня остановилось сердце у генерал-майора Александра Владимировича Корнева. Он был командующим 7-й дивизии ВДВ. Царствие небесное, товарищ гвардии генерал-майор!» — говорится в публикации.

Причины смерти не уточняются. Имеется неподтвержденная информация о сердечном приступе.

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ активно участвовала в агрессии против Украины, отметилась своими зверствами в Херсонской и Запорожской областях. Именно на этих направлениях фиксировались многочисленные факты насилия против мирного населения, включая внесудебные казни, похищения, пытки и обстрелы жилой инфраструктуры.

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