На Москву упала российская ракета ПВО
- 20.07.2025, 17:05
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Фотофакт.
В московском районе Зеленоград упала боевая часть, предположительно, ракеты ПВО «Панцирь». Фотографии выложили местные жители в чатах. Официально информация не подтверждена, сообщает ASTRA.
Также появились кадры последствий ночной атаки на Зеленоград. В нескольких жилых зданиях выбиты стекла, фасады посечены осколками. Также поврежден местный детский сад.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили уже четвертый беспилотник.