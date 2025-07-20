На Москву упала российская ракета ПВО 20.07.2025, 17:05

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Фотофакт.

В московском районе Зеленоград упала боевая часть, предположительно, ракеты ПВО «Панцирь». Фотографии выложили местные жители в чатах. Официально информация не подтверждена, сообщает ASTRA.

Также появились кадры последствий ночной атаки на Зеленоград. В нескольких жилых зданиях выбиты стекла, фасады посечены осколками. Также поврежден местный детский сад.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили уже четвертый беспилотник.

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