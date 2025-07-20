Российская пропаганда призывает готовиться к войне с Азербайджаном 4 20.07.2025, 18:38

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Алиев открыто поддержал Украину.

Российские провоенные телеграм-каналы резко отреагировали на совет президента Азербайджана Ильхама Алиева украинцам «никогда не соглашаться на оккупацию». Авторы z-блогов написали, что Баку «идет по стопам Украины» и конфликт с Азербайджаном «в той или иной форме неизбежен», пишет «Агентство».

Алиев в субботу на медиафоруме в городе Шуша ответил на вопрос украинского блогера Дмитрия Гордона: что бы он «как лидер победившей нации мог посоветовать Украине и украинцам». Президент Азербайджана сказал, что советует «никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности». Также во время выступления Алиев заявил, что Баку «готовит портфель документов для подачи в международную судебную систему» по авиакатастрофе лайнера AzAl, разбившегося в Казахстане после вероятного поражения ракетой ПВО над Грозным.

Ряд z-каналов после заявлений Алиева написали о необходимости подготовки к возможной войне с Азербайджаном. Провоенный блогер Алексей Живов (113 тысяч подписчиков) оценил высказывания президента Азербайджана как «откровенно враждебные» и написал, что «Каспий может вскоре стать еще одним театром военных действий».

Канал «Zаписки Vетерана» (321 тысяча подписчиков) написал, что «Баку стремительно превращается в филиал НАТО и осознанно идет по стопам Украины». В переходе Азербайджана с российской на международную систему координат (о соответствующем указе Алиева также стало известно в субботу) авторы канала увидели «завуалированный сигнал, что Азербайджан готовится к войне с Россией».

«Неизбежным» конфликт с Баку назвал z-блогер Семен Пегов (канал WarGonzo; 898 тысяч подписчиков). «Азербайджан открыто и публично занял русофобскую позицию. И чем раньше мы начнем готовиться к этому конфликту, тем лучше», — написал Пегов.

По словам z-блогера Юрия Подоляки (3,1 млн подписчиков), Алиев «принял линию на эскалацию» и «только показанная ему сила может заставить его с нее свернуть». «Государство Азербайджан для России на сегодня не только не дружественная страна, но и геополитический противник», — написал Подоляка. Провоенный блогер призвал МИД России «отходить в сторону и дать для начала карты в руки нашему МВД, а потом, если понадобится, и министерству обороны».

Телеграм-канал «Поздняков 3.0» (188 тысяч подписчиков) вечером в субботу опубликовал призыв: «"Орешником" по центру Баку».

Некоторые z-каналы отнеслись к заявлениям Алиева более сдержанно. Канал «Архангел спецназа» (1,1 млн подписчиков) написал, что «пора уже пересмотреть отношения с этой страной [с Азербайджаном]». А «Два-майора» (1,2 млн подписчиков) призвали прекратить «экспорт сельхоз продукции из Азербайджана». «Пусть товарняки с помидорами на границе начнут вонять от жары, и да услышат эту вонь в Баку», — написали авторы канала.

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