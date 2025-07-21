Дроны атаковали крупнейшее вагонное депо Ростовской области 21.07.2025, 7:35

Прогремели взрывы.

В ночь на 21 июля беспилотники атаковали сразу несколько ключевых железнодорожных узлов на территории России.

Одной из целей стала станция Каменоломни — важный транспортный узел в Ростовской области, где расположено крупнейшее вагонное депо региона, пишет «Диалог».

Факт атаки подтвердил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, область подверглась массированной атаке беспилотников. Системы противовоздушной обороны работали в районах Новочеркасска, Новошахтинска, Шахт и Каменоломней, сообщает канал «Украина 365».

Слюсарь отметил, что все дроны над Каменоломнями были «успешно» сбиты. Однако обломки одного из них упали на крышу станции, вызвав возгорание. С железнодорожного вокзала были эвакуированы трое сотрудников. Информации о пострадавших не поступало.

По данным местных источников, в результате работы ПВО один из сбитых дронов также повредил здание цветочного магазина, что привело к пожару.

Станция Каменоломни является участковой и обслуживает как пассажирские электропоезда, так и значительные грузопотоки. Здесь осуществляется погрузка и разгрузка, прием и отправка как целиковых составов, так и повагонных отправлений. Сборка поездов производится на подъездных путях и открытых площадках станции.

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