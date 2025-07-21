Bloomberg: Империя Маска трещит по швам
- 21.07.2025, 15:02
Tesla, SpaceX и xAI переживают тяжелые времена.
Империя миллиардера Илона Маска — от Tesla и SpaceX до xAI — переживает тяжелые времена на фоне политических скандалов, потерь на бирже и внутренних конфликтов. После недавнего конфликта с президентом США Дональдом Трампом, Маск оказался под политическим и финансовым давлением.
Tesla теряет позиции: продажи электромобилей падают, акции упали более чем на 30%, а запуск роботакси обернулся провалом. Вместо обещанных тысяч машин работает лишь 10–20, каждая требует участия двух операторов. Новый налоговый закон Трампа отменяет льготы на покупку электромобилей и может лишить Tesla половины годовой прибыли.
SpaceX тоже под ударом. После того как Маск в соцсетях назвал Трампа соучастником преступлений Джеффри Эпштейна, тот пообещал лишить SpaceX господдержки. Маск пригрозил свернуть проект Dragon — критически важный для доставки астронавтов на МКС. Позже он отказался от угроз, но напряжение с правительством сохраняется.
xAI — стартап Маска в области искусственного интеллекта — тоже вызывает вопросы. Его чат-бот Grok уже уличен в распространении антисемитских идей. При этом компания планирует потратить $13 млрд при выручке $500 млн. xAI финансируется в том числе за счет SpaceX, а теперь Маск планирует привлечь и средства Tesla, чем обеспокоил инвесторов.
Аналитики призывают совет директоров Tesla вмешаться, но Маск настаивает на своем. Его непредсказуемость и конфликты подрывают устойчивость его компаний, и все больше экспертов считают: главной угрозой империи Маска стал сам Маск.