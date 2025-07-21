Белорусские лисички в Германии вызвали споры о санкциях 21.07.2025, 15:52

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Видео дальнобойщика с «санкционными» грибами собрало сотни тысяч просмотров и бурю комментариев.

Работающий в Европе дальнобойщик из Беларуси снял в TikTok продающиеся в Германии лисички. Видео завирусилось на почти 300 тысяч просмотров, а в комментариях развернулись споры о санкциях, пишет «Зеркало».

Мужчина показал упаковку лисичек с надписью Ursprungsland Belarus — то есть «страна происхождения Беларусь». Цена за 250 грамм была указана 3,79 евро, на ценнике отмечено, что действует акция. За килограмм выходило чуть более 15 евро (около 51−52 рубля за килограмм).

Автор видео назвал лисички санкционным товаром. Однако грибы продаются в Германии уже не первый год, а компания-поставщик имеет офис и складские помещения в Литве.

«Основным направлением деятельности компании является торговля свежими лесными грибами, в частности лисичками. Лисички поставляются в различные страны Западной Европы», — говорится на сайте предприятия.

Комментаторы писали следующее:

«С х**а ли грибы под санкциями? Как возили, так и возят все время».

«20.07.25, Витебск, т/ц „Грин“ — 46.6 BYN за кг — считай что те же 15 евро».

«Почему для тебя они санкционные? Только Путин наложил санкции на пищевые продукты».

«Есть перечень товаров, которые не под санкциями. Или вы думаете, если санкции, то все запретили?

Изучайте санкционный список. По мне все эти санкции режут того же, кто их наложил. В связи с тем, что он не может перекупить и перепродать! Или вы думаете, что цены сами по себе выросли везде? Фрахты, стоимость топлива, оплаты труда, много нюансов, которые заложат в стоимость товара потом».

«Работаю водителем. Лично перевозил 20 тонн лисичек из Беларуси в Австрию».

Завирусились беларусские лисички, которые продают в Германии

Автор видео назвал эти лисички санкционным товаром.

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