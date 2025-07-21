В Москве река Яуза вышла из берегов
- 21.07.2025, 20:58
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За 21 июля в столице РФ выпало рекордное для этого дня количество осадков с 1879 года.
Уровень воды в реке Яуза поднялся на 2,5 метра, проезжая часть под Ростокинским мостом в Москве оказалась затоплена в результате сильного ливня, сообщает «Мосводосток».
Сотрудники предприятия и техника ожидают уменьшения воды в реке для откачки воды.
За 21 июля в Москве выпало рекордное для этого дня количество осадков с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году.
Власти призвали москвичей пересесть на общественный транспорт, а водителей — не парковаться под деревьями и непрочными конструкциями. Дептранс столицы РФ предупредил о возможных задержках в графике движения наземного общественного транспорта.