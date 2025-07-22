Путин задействовал закон «О военном положении» 22.07.2025, 1:02

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Подробности.

Диктатор России Владимир Путин задействовал закон «О военном положении», чтобы расширить полномочия спецслужб по контролю за российскими портами и морской торговлей.

Согласно указу, который Путин подписал 21 июля, заход в порты РФ судов из-за рубежа будет возможен только с разрешения ФСБ. Эти меры вводятся «в соответствии со статьей 8 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 года 1-ФКЗ «О военном положении», говорится в указе, который опубликован на портале правовой информации.

Статья 8 закона «О военном положении», на которую ссылается Путин, разрешает президенту вводить практически любые «временные ограничения» на экономическую деятельность «в целях производства продукции для государственных нужд» или снабжения армии. В частности, президент может ограничивать оборот имущества, свободное перемещение товаров, доступ к информации, менять форму собственности организаций, трудовой режим, финансовое, налоговое и банковское регулирование.

При этом такие меры «могут быть приняты как в период действия военного положения, так и до его введения», говорится в законе.

В настоящий момент военное положение действует на территории четырех оккупированных регионов Украины — «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей. Его президент ввел своим указом в октябре 2022 года. Тогда же на территории Центрального ФО (включая Москву) и Южного ФО был установлен режим «повышенной готовности», который расширяет полномочия силовых структур и позволяет вводить дополнительные ограничения прав граждан.

В частности, власти могут усилить охрану правопорядка; перевести на особый режим критические объекты (транспорта, связи, энергетики и др); досматривать автотранспорт и при необходимости ограничивать движение; перевести на особый контроль и использовать для нужд обороны объекты транспорта, связи, вычислительные центры и др.

C начала вторжения в Украину власти несколько раз вносили правки в закон «О военном положении». В мае 2023 года было установлено наказание в виде 30 суток ареста за нарушение норм военного положения гражданами, а также введено принудительное переселение людей с территорий, где действует военное положение.

В декабре Путин утвердил поправки, согласно которым в период военного положения может быть засекречена работа правительства и органов власти. А в мае подписал закон о конфискации бизнеса у собственников за срыв госзаказа при военном положении.

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