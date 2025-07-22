Китай сократил закупки российской пшеницы в 16 раз 22.07.2025, 3:13

КНР отказывается от российского зерна в пользу поставок из Канады и Австралии.

За первое полугодие 2025 года Китай сократил импорт российской пшеницы более чем в 15 раз - с $38,9 млн до $2,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

В июне поставок не было вообще, тогда как в прошлом году в этот период объем закупок составлял $6,4 млн.

Российская пшеница существенно уступает по объемам поставок из других стран. В частности, из Канады Китай закупил пшеницы на $361,3 млн, из Австралии - на $190,2 млн, из Казахстана - на $5,8 млн.

Также за шесть месяцев сократился экспорт российского ячменя в Китай - до $42,2 млн против $100,1 млн за аналогичный период 2024 года. В июне экспорт снизился более чем в 14 раз - до $743,6 тыс. (в прошлом году - $10,6 млн). Для сравнения: из Австралии Китай закупил ячменя на $927,3 млн, из Канады - на $195,9 млн, из Аргентины - на $93,1 млн.

В то же время экспорт российской кукурузы в Китай с начала года вырос более чем вдвое - до $49,4 млн (в прошлом году - $19,9 млн). В июне поставки выросли с $3,4 млн до $19,7 млн.

В начале июля российские эксперты прогнозировали худший за 17 лет сезон экспорта зерна из России. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в июле РФ экспортирует 2 млн тонн пшеницы - почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

В то же время урожайность тоже падает, в частности по данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 2 июля собрано 3,8 млн тонн зерна против 16,5 млн в прошлом году. Причиной называют «засуху в южных регионах».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com