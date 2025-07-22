СМИ: Мелания заставила Трампа поддержать Украину 1 22.07.2025, 9:02

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Фото: Dennis Van Tine / Zuma / Globallookpress

Американский конгрессмен рассказал о роли жены президента США.

Первая леди США Мелания Трамп повлияла на изменение позиции Дональда Трампа по отношению к России в войне против Украины. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон в интервью программе NewsNation The Hill Sunday.

«Что ж, я рад, что президент развернулся в сторону Украины. Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию за это. Даже президент сказал, что его жена каждый день напоминает ему», — сказал Бэкон.

Ранее в публикации The Times утверждалось, что Мелания Трамп сыграла роль в решении супруга возобновить военные поставки Украине. В ближайшее время США могут принять решение о передаче союзникам для Украины не только систем Patriot, но и тактических ракет, а также артиллерийских боеприпасов.

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