закрыть
22 июля 2025, вторник, 9:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Мелания заставила Трампа поддержать Украину

1
  • 22.07.2025, 9:02
  • 2,104
СМИ: Мелания заставила Трампа поддержать Украину
Фото: Dennis Van Tine / Zuma / Globallookpress

Американский конгрессмен рассказал о роли жены президента США.

Первая леди США Мелания Трамп повлияла на изменение позиции Дональда Трампа по отношению к России в войне против Украины. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон в интервью программе NewsNation The Hill Sunday.

«Что ж, я рад, что президент развернулся в сторону Украины. Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию за это. Даже президент сказал, что его жена каждый день напоминает ему», — сказал Бэкон.

Ранее в публикации The Times утверждалось, что Мелания Трамп сыграла роль в решении супруга возобновить военные поставки Украине. В ближайшее время США могут принять решение о передаче союзникам для Украины не только систем Patriot, но и тактических ракет, а также артиллерийских боеприпасов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип