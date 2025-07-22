Всего месяц провоевал в Украине 60-летний российский пропагандист 22.07.2025, 11:15

Олег Новиков

Он пропал без вести.

60-летний самарский журналист Олег Новиков пропал без вести на так называемой «специальной военной операции», сообщает Каспаров.Ru со ссылкой на сайт «Волга Ньюс», где работал журналист.

По сообщению редакции, Новиков в апреле 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ и в звании старшего прапорщика возглавил мотострелковое отделение на войне в Украине. В начале мая он был направлен на боевое задание на территорию «ДНР».

11 июля жена журналиста получила из воинской части уведомление о том, что в середине мая он пропал без вести.

Новиков с начала 2000-х годов был журналистом газеты «Тольяттинское обозрение», с 2010 года работал в издании «Волга Ньюс». Темами его публикаций были криминал и происшествия. Новиков принимал участие в боевых действиях в Афганистане и в Югославии. Награжден орденом Красной Звезды.

Отметим, что кроме Новикова, на войне в Украине воюют еще два самарских журналиста. Это прошедший курс подготовки военных журналистов, сотрудничавший с УФСБ бывший криминальный репортер и блогер Илья Круговой. Он служит снайпером и ведет телеграм-канал о боевых действиях, занимая провластную позицию.

На "СВО" месяц провоевал 60-летний самарский журналист Новиков и пропал без вести

60-летний самарский журналист Олег Новиков пропал без вести на так называемой "специальной военной операции". Повоевал он около месяца.

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