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Нефтетрейдеры разрывают контракты с индийским НПЗ «Роснефти»

  • 22.07.2025, 12:19
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Нефтетрейдеры разрывают контракты с индийским НПЗ «Роснефти»

Причина — европейские санкции.

Контрагенты начинают сворачивать сотрудничество с индийской компанией Nayara Energy, в которой «Роснефти» принадлежит почти 49% акций. Причина — европейские санкции, введенные против этого нефтеперерабатывающего предприятия. Это может замедлить поставки российской нефти на НПЗ и ограничить экспорт его продукции, особенно если перевозки не осуществляются судами из российского теневого флота, сообщает Bloomberg.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров, судовладельцы стали избегать сделок с Nayara — как по экспорту ее нефтепродуктов, так и по поставкам сырья. В частности, танкер Talara, направлявшийся за партией дизеля, отменил загрузку сразу после объявления санкций ЕС против «крупнейшего НПЗ «Роснефти» в Индии». Судно развернулось и ушло в рейд у побережья, согласно данным отслеживания.

Nayara владеет НПЗ и портовым терминалом в Вадинаре. ЕС запретил импорт топлива, произведенного из российской нефти, что затруднит работу Nayara, особенно учитывая, что значительная часть мирового флота контролируется европейскими компаниями из Греции, Норвегии, Мальты и Кипра.

После введения нефтяного эмбарго ЕС в 2022–2023 годах, Индия активно закупала российскую нефть по сниженным ценам и перепродавала переработанные продукты — такие как дизель и авиакеросин — по рыночным тарифам. В 2023 году Россия обеспечила 38% импорта нефти в Индию, а Индия, в свою очередь, поставила в Европу 16% дизеля и керосина.

Теперь на рынке опасаются, что санкционные риски могут распространиться не только на перевозчиков, но и на трейдеров и банки. Индийские переработчики уже направили в ЕС запросы о разъяснении новых ограничений, включая включение Nayara в черный список.

ЕС пояснил, что санкции вступают в силу с 21 января 2026 года, то есть у компаний есть полгода на адаптацию. Тем не менее, Nayara уже начала менять условия контрактов, требуя предоплату или аккредитивы с моментальной оплатой. Такая практика нетипична: обычно расчеты происходят спустя 15–30 дней после погрузки. Это вызывает сомнения у трейдеров, готовых ли они участвовать в будущих тендерах компании.

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