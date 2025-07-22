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Лукашенко снова решил докопаться до нефти

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  • 22.07.2025, 12:31
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Лукашенко снова решил докопаться до нефти

Диктатор обещает ее найти, надо только «бурить и бурить».

Лукашенко не оставляет надежды найти в Беларуси крупные месторождения нефти. Об этом диктатор заявил 22 июля на совещании по вопросам добычи углеводородного сырья.

Обратив внимание на подготовленный правительством план проведения геологоразведочных работ, Лукашенко отметил, что «сроки их выполнения, как обычно, затянуты — до 2030 года».

«Мы очень серьезно обсуждали проблему, — цитирует диктатора его пресс-служба. — Это не только нефть и газ. Это и другие наши запасы минеральные. В нынешнем году планируется выйти на 2 млн тонн нефти».

По утверждению Лукашенко, у Беларуси в этой сфере «есть резервы», поэтому «надо не раскачиваться, а бурить и бурить с умом и с внедрением новых технологий».

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