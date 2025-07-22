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В Минске построят новый мост

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  • 22.07.2025, 13:24
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В Минске построят новый мост

Он соединит Каменную горку и Тимирязева.

Генеральный директор Минскстроя Александр Терехов рассказал о возведении путепровода, который соединит улицы Ратомскую (перекресток с Тимирязева) и Колесникова (район Каменная горка — 3). Заказчиком выступает «Гордорстрой». Сейчас разрабатывается проектная документация, пишут «Минск-новости».

— Наверное, это будет один из самых мощных путепроводов в Минске протяженностью около 400 м. Если все сложится должным образом, то строительство может начаться в 2026 году, — сказал А. Терехов.

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