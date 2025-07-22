Жители Донецка обратились к Путину с требованием

Жители Донецка обратились к Путину с требованием5
- 22.07.2025, 14:04
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В городе — гуманитарная катастрофа.
В Донецке местные жители открыто обратились к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с водоснабжением, которую они называют «гуманитарной и экологической катастрофой». Примечательно, что текст обращения впервые опубликовали российские военные пропагандисты — те, кто обычно замалчивает любые провалы. Теперь даже они не могут игнорировать очевидное. Эмоциональное послание жителей опубликовал российский Z-канал «Синяя Борода», обратил внимание «Диалог».
Авторы обращения утверждают, что с 2022 года в Донецке отсутствует стабильная подача воды. График постоянно ухудшается: теперь воду обещают давать лишь раз в три дня. При этом она настолько мутная и загрязненная, что непригодна ни для приготовления пищи, ни для соблюдения гигиены. До верхних этажей вода не доходит вовсе, и пожилые люди с семьями вынуждены носить ее в ведрах из подвалов.
Стоимость бутилированной воды достигает 5 рублей за литр — в два раза дороже, чем в оккупированном Мариуполе или Ростове.
При этом водовод из Дона, построенный как «решение проблемы», покрывает всего 6% от потребностей города. По мнению жителей, в ситуации виновата не «водная блокада» со стороны Украины, а коррупция, бездействие и обман со стороны российской оккупационной администрации.