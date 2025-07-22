Жители Донецка обратились к Путину с требованием 5 22.07.2025, 14:04

2,962

В городе — гуманитарная катастрофа.

В Донецке местные жители открыто обратились к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с водоснабжением, которую они называют «гуманитарной и экологической катастрофой». Примечательно, что текст обращения впервые опубликовали российские военные пропагандисты — те, кто обычно замалчивает любые провалы. Теперь даже они не могут игнорировать очевидное. Эмоциональное послание жителей опубликовал российский Z-канал «Синяя Борода», обратил внимание «Диалог».

Авторы обращения утверждают, что с 2022 года в Донецке отсутствует стабильная подача воды. График постоянно ухудшается: теперь воду обещают давать лишь раз в три дня. При этом она настолько мутная и загрязненная, что непригодна ни для приготовления пищи, ни для соблюдения гигиены. До верхних этажей вода не доходит вовсе, и пожилые люди с семьями вынуждены носить ее в ведрах из подвалов.

Стоимость бутилированной воды достигает 5 рублей за литр — в два раза дороже, чем в оккупированном Мариуполе или Ростове.

При этом водовод из Дона, построенный как «решение проблемы», покрывает всего 6% от потребностей города. По мнению жителей, в ситуации виновата не «водная блокада» со стороны Украины, а коррупция, бездействие и обман со стороны российской оккупационной администрации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com