закрыть
22 июля 2025, вторник, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Австрии придется отказаться от «мечты» о разоружении

1
  • 22.07.2025, 15:05
Австрии придется отказаться от «мечты» о разоружении

Нейтральная страна удвоила военный бюджет.

Австрия, традиционно нейтральная страна, заявила о планах удвоить военные расходы в течение следующих семи лет, несмотря на острый бюджетный кризис. Об этом сообщил федеральный канцлер Кристиан Штокер в интервью The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

«После Холодной войны и эпохи разоружения, начавшейся в 1970-х, мы мечтали о мире, но теперь этому конец», — заявил Штокер, вступивший в должность в марте 2025 года. Он представляет правоцентристскую Австрийскую народную партию.

Австрия не входит в НАТО и сохраняет конституционно закрепленную нейтральность с 1955 года. Тем не менее, на фоне усиления угроз и нестабильности в Европе правительство планирует увеличить оборонный бюджет с менее чем 1% до 2% ВВП к 2032 году. Это решение было принято на фоне активного наращивания военных расходов соседями, включая Германию, Швецию и Финляндию.

Дополнительные $5,8 млрд могут быть направлены на закупку систем ПВО в рамках инициативы European Sky Shield, а также на приобретение вертолетов и истребителей.

Однако планы правительства вызывают споры внутри страны. Многие пожилые избиратели, опирающиеся на идеалы нейтралитета, выступают против роста военных расходов. Особенно критикует инициативу крайне правая Партия свободы, имеющая тесные связи с Россией.

Хотя Штокер не назвал Россию прямой угрозой, он подчеркнул, что война в Украине — «глубоко европейский вопрос» и выразил готовность Австрии стать площадкой для возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Наша нейтральность обязывает нас к национальной обороне», — заключил канцлер.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип