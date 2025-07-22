Австрии придется отказаться от «мечты» о разоружении 1 22.07.2025, 15:05

Нейтральная страна удвоила военный бюджет.

Австрия, традиционно нейтральная страна, заявила о планах удвоить военные расходы в течение следующих семи лет, несмотря на острый бюджетный кризис. Об этом сообщил федеральный канцлер Кристиан Штокер в интервью The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

«После Холодной войны и эпохи разоружения, начавшейся в 1970-х, мы мечтали о мире, но теперь этому конец», — заявил Штокер, вступивший в должность в марте 2025 года. Он представляет правоцентристскую Австрийскую народную партию.

Австрия не входит в НАТО и сохраняет конституционно закрепленную нейтральность с 1955 года. Тем не менее, на фоне усиления угроз и нестабильности в Европе правительство планирует увеличить оборонный бюджет с менее чем 1% до 2% ВВП к 2032 году. Это решение было принято на фоне активного наращивания военных расходов соседями, включая Германию, Швецию и Финляндию.

Дополнительные $5,8 млрд могут быть направлены на закупку систем ПВО в рамках инициативы European Sky Shield, а также на приобретение вертолетов и истребителей.

Однако планы правительства вызывают споры внутри страны. Многие пожилые избиратели, опирающиеся на идеалы нейтралитета, выступают против роста военных расходов. Особенно критикует инициативу крайне правая Партия свободы, имеющая тесные связи с Россией.

Хотя Штокер не назвал Россию прямой угрозой, он подчеркнул, что война в Украине — «глубоко европейский вопрос» и выразил готовность Австрии стать площадкой для возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Наша нейтральность обязывает нас к национальной обороне», — заключил канцлер.

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