Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Пекине

Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Пекине1
- 22.07.2025, 20:09
Президент США не подтвердил и не опроверг возможность встречи с российским диктатором.
Президент США Дональд Трамп не подтвердил и не опроверг возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине. Эту тему затронули журналисты во время встречи американского лидера с президентом Филиппин в Белом доме. Трансляцию вел C-Span.
«Возможны многие встречи», — сказал Трамп.
По словам президента США, его пригласил китайский председатель Си Цзиньпин, он намеревается приехать в «не слишком отдаленном будущем». Решение по этому вопросу будет скоро принято.
О возможной встрече Путина, Трампа и Си в Китае в сентябре сообщила на днях The Times. По ее данным, встреча может быть приурочена к празднованию 80-летию окончания Второй мировой войны.
«Наш президент готовится к этой поездке. Она есть в графике. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается», — прокомментировали вопрос о потенциальной встрече в Кремле.