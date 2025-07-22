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Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Пекине

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  • 22.07.2025, 20:09
Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Пекине

Президент США не подтвердил и не опроверг возможность встречи с российским диктатором.

Президент США Дональд Трамп не подтвердил и не опроверг возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине. Эту тему затронули журналисты во время встречи американского лидера с президентом Филиппин в Белом доме. Трансляцию вел C-Span.

«Возможны многие встречи», — сказал Трамп.

По словам президента США, его пригласил китайский председатель Си Цзиньпин, он намеревается приехать в «не слишком отдаленном будущем». Решение по этому вопросу будет скоро принято.

О возможной встрече Путина, Трампа и Си в Китае в сентябре сообщила на днях The Times. По ее данным, встреча может быть приурочена к празднованию 80-летию окончания Второй мировой войны.

«Наш президент готовится к этой поездке. Она есть в графике. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается», — прокомментировали вопрос о потенциальной встрече в Кремле.

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