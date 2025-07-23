Погиб командир штурмовой бригады «Лють» Нацполиции Украины 23.07.2025, 1:13

Максим Казбан

Максим Казбан попал в ДТП.

В ДТП погиб командир штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максим Казбан. Об этом 22 июля сообщил в Facebook глава Нацполиции Иван Выговский.

«Непоправимая потеря в нашей полицейской семье… Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максим Казбан», – написал он.

Выговский назвал Казбана человеком чести, слова, мужества и силы духа, «за кем шли сотни в самые трудные времена».

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