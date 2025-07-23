Украина применила мощный дрон Altius 600M в ночной боевой миссии
- 23.07.2025, 11:29
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Появились первые кадры удара по российской технике.
Американская оборонная компания Anduril Industries обнародовала первые официальные фотографии боевого применения дрона-камикадзе Altius 600M. Беспилотник нанес удар по российской технике в ночное время суток.
«Altius-600M запущен на ночное боевое задание по уничтожению вражеской техники», — говорится в публикации компании.
В сообщении не указывается страна-оператор, однако известно, что единственным государством, заказавшим и применяющим эти БПЛА в боевых условиях, является Украина.
Поставка беспилотников Altius 600M и более тяжелых Altius 700M была профинансирована правительством Великобритании в марте 2024 года. Общая сумма заключенных контрактов составила 30 миллионов фунтов стерлингов. Украинская армия получила не только летательные аппараты, но и пусковые установки, а также запасные части.
Особенности дронов Altius 600M и 700M
Беспилотник Altius 600M весит около 12 кг и способен нести до 3 кг полезной нагрузки - от боевых частей до мощных оптико-электронных станций и средств РЭБ. Он имеет модульную конструкцию и запускается из транспортно-пускового контейнера с пневматическим выбросом. После запуска автоматически разворачиваются крылья размахом 2,54 м и включается хвостовой винтовой двигатель.
Аппарат может лететь по запрограммированному маршруту или управляться оператором с земли. Дальность его полета составляет до 440 км, а продолжительность — до 4 часов.
Altius 700M представляет собой более мощную версию, рассчитанную на ударные миссии. Он способен нести боевую часть массой до 15 кг. Время барражирования составляет до 75 минут, а дальность — около 160 км.