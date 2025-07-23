General Motors потеряла более миллиарда долларов из-за пошлин Трампа 23.07.2025, 15:37

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И это еще не предел.

General Motors зафиксировала снижение прибыли на 1,1 миллиарда долларов во втором квартале 2025 года — главным образом из-за новых таможенных пошлин, пишет motor1.com.

Тем не менее, в компании сохраняют уверенность в будущем, делая ставку на устойчивый спрос, особенно в сегменте электромобилей.

Как заявили генеральный директор Мэри Барра и финансовый директор Пол Джейкобсон, несмотря на давление со стороны тарифов, GM удалось показать рекордную выручку за первое полугодие — 91 миллиард долларов. Рост продаж в апреле и мае, накануне ожидаемого повышения цен, сыграл в этом ключевую роль: потребители стремились купить автомобили до того, как пошлины начали отражаться на стоимости.

Особенно впечатляющие результаты показал кроссовер Equinox — продажи выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. В сегменте электрокаров Chevrolet стал вторым по объемам продаж брендом в США за квартал, а Cadillac — пятым. Хотя в компании ожидают снижения спроса в связи с отменой федеральных субсидий, настроения в отношении будущего электромобильного направления остаются позитивными.

Однако пошлины продолжают создавать серьезные сложности. Несмотря на имидж американского автопроизводителя, GM понесла ощутимые убытки из-за импорта из Южной Кореи, где выпускаются такие модели, как Trailblazer, Trax, Encore GX и Envista. Общие потери компании от пошлин в 2025 году оцениваются в 4–5 миллиардов долларов, из которых около 2 миллиардов приходится именно на корейский импорт.

Чтобы снизить зависимость от внешних поставок, GM уже пересматривает производственные цепочки и планирует сократить влияние пошлин как минимум на 30%. Впрочем, в компании не питают иллюзий: это процесс небыстрый и потребует времени.

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