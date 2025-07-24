Умер легендарный рестлер и актер Халк Хоган 24.07.2025, 18:57

Ему был 71 год.

Скончался американский актер и рестлер Халк Хоган.

Ему был 71 год.

СМИ сообщили, что тело 71-летнего ресталера было обнаружено в его доме в городе Клируотер, штат Флорида. Причина смерти Халка Хогана — остановка сердца. До этого он несколько лет тяжело болел и мучился от проблем со спиной.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга. Параллельно он снимался в кино — первую роль он исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он снимался в сериалах «Команда «А», «Крутой Уокер», фильмах «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион».

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