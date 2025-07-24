закрыть
24 июля 2025, четверг, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер легендарный рестлер и актер Халк Хоган

  • 24.07.2025, 18:57
Умер легендарный рестлер и актер Халк Хоган

Ему был 71 год.

Скончался американский актер и рестлер Халк Хоган.

Ему был 71 год.

СМИ сообщили, что тело 71-летнего ресталера было обнаружено в его доме в городе Клируотер, штат Флорида. Причина смерти Халка Хогана — остановка сердца. До этого он несколько лет тяжело болел и мучился от проблем со спиной.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга. Параллельно он снимался в кино — первую роль он исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он снимался в сериалах «Команда «А», «Крутой Уокер», фильмах «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип