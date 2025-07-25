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Французские авиабомбы HAMMER поразили «жирную цель» на севере Украины

  • 25.07.2025, 11:05
  • 2,658
Французские авиабомбы HAMMER поразили «жирную цель» на севере Украины

Прилет по месту дислокации оккупационных войск показали на видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинских пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно попадание двух высокоточных авиабомб по месту дислокации оккупантов.

«Казаки файно погуляли на Севере, ударом двух AASM HAMMER было уничтожено «жирную цель». Недоофицеры оккупационных войск пренебрегли безопасностью и первым предупреждением, поэтому пришлось повторно напомнить и выселить в ад!», - отмечается в комментарии к видео.

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