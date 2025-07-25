БЦК попала под санкции Польши 25.07.2025, 18:56

Из-за сотрудничества с Россией.

Польша ввела санкции против Белорусской цементной компании (БЦК). Это следует из обновленного списка ограничений, пишет «Зеркало».

В документе указано, что в 2023 году «заметно активизировалась деятельность Белорусской цементной компании на внешнем рынке: в России открылась третья торговая площадка — Торговый дом «БЦК-Союз» (дочернее предприятие холдинга)». В октябре того же года холдинг достиг рекордного за всю историю отрасли показателя экспорта цемента — более 2 млн тонн. Отмечается, что предприятия холдинга поставляли свою продукцию в ряд регионов Российской Федерации.

Причиной включения в санкционный список указано, что холдинг «является субъектом, чьи средства и экономические ресурсы косвенно поддерживают серьезные нарушения прав человека или репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, или чья деятельность представляет иную серьезную угрозу демократии или верховенству закона в Беларусь».

Далее уточняется, что БЦК связан с действиями, «дестабилизирующими или подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». «Более того, сотрудничество с Российской Федерацией поддерживает ее экономический потенциал, что крайне важно в условиях продолжающейся войны, которую ведет Россия», следует из разъяснений.

Санкции означают, что у компании замораживают все деньги и имущество, если они есть в Польше. Ей запрещено передавать любые средства или ресурсы — напрямую или через третьих лиц. Также нельзя участвовать в схемах, которые помогают обойти эти запреты. Кроме того, компанию исключают из участия в государственных тендерах и конкурсах.

Ранее холдинг активно поставлял цемент в Польшу. В 2021 году эта страна импортировала 534 тыс. тонн. Но в 2022 году был введен запрет на импорт цемента из Беларуси.

Напомним, БЦК также находится в санкционном списке США, а ЕС ввел санкции в отношении цементной отрасли.

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