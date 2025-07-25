Зеленский: Знаем о намерениях РФ, готовим для нее больше неприятностей 25.07.2025, 22:11

Президент Украины поблагодарил европейских лидеров и США.

В ближайшее время состоится технологическая Ставка главнокомандующего по обеспечению Сил обороны Украины различными видами дронов.

Об этом сегодня, 25 июля, в конце 1248-го дня полномасштабного вторжения РФ в Украину сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в своем традиционном обращении.

- Есть утвержденный план — выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки. Это очень непросто — на сутки в определенный срок. И это персональная ответственность всех привлеченных наших чиновников, — отметил президент.

Он сообщил, что сегодня провел Ставку главнокомандующего.

- Были доклады наших разведок, Службы внешней разведки Украины и ГУР (Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — ред.), о вызовах, которые есть на лето, осень, о намерениях России. Подробно обсудили, на какие угрозы надо отвечать, — рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что также был доклад по оперативной ситуации, докладывал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

- Все оперативные направления, Покровск прежде всего — больше всего внимания. Сумщина — продолжаем действовать в приграничье. Я хочу поблагодарить также все наши подразделения, которые действуют на российской территории, — сообщил о ситуации на фронте Владимир Зеленский.

Президент Украины рассказал, что сегодня был в области, посетил одну из компаний-производителей дронов-перехватчиков.

- Я очень поблагодарил команду — очень крутая команда производителей. Я благодарен разработчикам, и всем разработчикам, кто продвигает именно эту тему, делает ее более масштабной конкретно в войсках, в нашей обороне. Контрактуем все, что можем, максимально. Все производства дронов, всех типов дронов, мы обеспечиваем финансами, — отметил глава украинского государства.

Он напомнил, что сейчас идет коммуникация со всеми партнерами для того, чтобы этим летом не потерять ни одного дня, который может дать дополнительное давление на Россию.

- Я благодарен европейским лидерам, я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки — давление на агрессора не ослабевает, и это важно. Мы готовим больше неприятностей для врага, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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