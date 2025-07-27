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Кадровый голод в Беларуси побил новый рекорд

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  • 27.07.2025, 9:59
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Кадровый голод в Беларуси побил новый рекорд

Наиболее острая ситуация сложилась в Минске.

В Беларуси все сложнее с кадрами — по данным на 27 июля, по всей стране работодатели ищут более 220,5 тысячи сотрудников. Столько вакансий размещено в республиканском банке.

На момент выхода этого материала 27 июля в Беларуси было открыто 220 525 вакансий. Для сравнения: примерно месяц назад на 25 июня наниматели искали 212 691 работника, а на 31 мая — 209 284.

Выше всего кадровый голод в Минске — там открыто 59 755 вакансий. Однако с начала месяца тут удалось закрыть часть вакансий — тогда спрос был на 59 905.

В Минской области размещены 35,6 тыс. вакансий. Далее идет Гродненская — 28,1 тыс.

В то же время безработица составляет всего 2,6%.

Напомним, ранее в Минтруда обращали внимание, что в Минске требуется больше всего работников — около четверти от всех вакансий по стране. Особенно нужны в столице кадры в сфере IT, торговле и медицине.

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