В Мичигане мужчина напал с ножом на людей в супермаркете 27.07.2025, 10:04

Фото: AP

Свыше 10 раненых.

В американском городе Траверс-Сити, штат Мичиган, мужчина напал на людей с ножом в супермаркете Walmart. Минимум 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что нападавший орудовал оружием, похожим на складной нож.

По словам шерифа округа Гранд-Траверс Майкла Ши, 42-летний подозреваемый - житель Мичигана - был задержан. По предварительным данным, у него не было соучастников.

«Нет никакой информации, указывающей на наличие других подозреваемых», - сказал Ши.

Шериф также отметил, что троим пострадавшим понадобилась операция. Информация о состоянии других раненых пока не разглашается. Шестеро из пострадавших - мужчина и пять женщин.

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