В Мичигане мужчина напал с ножом на людей в супермаркете
- 27.07.2025, 10:04
Свыше 10 раненых.
В американском городе Траверс-Сити, штат Мичиган, мужчина напал на людей с ножом в супермаркете Walmart. Минимум 11 человек получили ранения.
Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что нападавший орудовал оружием, похожим на складной нож.
По словам шерифа округа Гранд-Траверс Майкла Ши, 42-летний подозреваемый - житель Мичигана - был задержан. По предварительным данным, у него не было соучастников.
«Нет никакой информации, указывающей на наличие других подозреваемых», - сказал Ши.
Шериф также отметил, что троим пострадавшим понадобилась операция. Информация о состоянии других раненых пока не разглашается. Шестеро из пострадавших - мужчина и пять женщин.