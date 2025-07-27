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СБУ впервые очистила небо Украины от российского «Ориона»

  • 27.07.2025, 10:51
  • 3,120
СБУ впервые очистила небо Украины от российского «Ориона»

Охоту на БПЛА и бронетехнику врага показали на видео.

Главными достижениями для украинских защитников стали две уникальные цели среди вражеской авиации.

СБУ 26 июля отчиталась об уничтожении множества вражеских целей за 14 дней, среди них 75 РСЗО и артиллерийских систем, 16 танков, 22 систем ПВО, 15 складов боеприпасов и ГСМ.

Отдельно стоит выделить успехи Центра спецопераций «А» СБУ в авиационном сегменте, за полмесяца удалось сбить не менее 80 БПЛА.

На видео, опубликованном в аккаунте СБУ в соцсети X, можно заметить два удара по БПЛА «Форпост-Р», в СМИ отметили, что это как минимум второй случай поражения данной модели, который удалось заснять.

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