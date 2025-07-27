СБУ впервые очистила небо Украины от российского «Ориона» 27.07.2025, 10:51

3,120

Охоту на БПЛА и бронетехнику врага показали на видео.

Главными достижениями для украинских защитников стали две уникальные цели среди вражеской авиации.

СБУ 26 июля отчиталась об уничтожении множества вражеских целей за 14 дней, среди них 75 РСЗО и артиллерийских систем, 16 танков, 22 систем ПВО, 15 складов боеприпасов и ГСМ.

Отдельно стоит выделить успехи Центра спецопераций «А» СБУ в авиационном сегменте, за полмесяца удалось сбить не менее 80 БПЛА.

На видео, опубликованном в аккаунте СБУ в соцсети X, можно заметить два удара по БПЛА «Форпост-Р», в СМИ отметили, что это как минимум второй случай поражения данной модели, который удалось заснять.

Спецпризначенці СБУ «мінісують» дрони та техніку ворога



Лише за два тижні воїни ЦСО «А» СБУ уразили:



▪️ 16 танків

▪️ 21 ББМ

▪️ 75 артилерійських систем і РСЗВ

▪️ 577 одиниць автотранспорту

▪️ та багато іншого.



Хочеш працювати з нами? Заповнюй анкету ➡️ https://t.co/WofRZZpzEq pic.twitter.com/csfaMxcJVC — СБ України (@ServiceSsu) July 26, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com