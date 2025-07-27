WSJ: Китай шантажировал Японию редкоземельными металлами 2 27.07.2025, 12:55

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Это может стать полезным кейсом для США.

Китай уже использовал контроль над редкоземельными металлами в качестве инструмента принуждения в отношении Японии, и это должно стать опасным уроком для США, пишет The Wall Street Journal.

В 2009 году 85% импорта редкоземельных металлов в Японию приходилось на Китай. Пекин понял, что у него есть дипломатический инструмент, и воспользовался им в 2010 году, когда китайский траулер столкнулся с японскими патрульными судами вблизи островов, контролируемых Японией и на которые претендует Китай. Япония задержала капитана и экипаж, что спровоцировало дипломатический конфликт. Японские потребители редкоземельных металлов сообщили о серьезных перебоях в поставках, хотя Пекин отрицал какие-либо действия.

После того, как капитан был освобожден под давлением Китая, через несколько месяцев напряженность спала. Однако Япония начала искать альтернативных поставщиков.

Крупнейшей инициативой Токио того времени стала сделка с австралийской компанией Lynas Rare Earths, которая, несколько помогла, но не зашла достаточно далеко и не внесла достаточно быстрого вклада, чтобы подорвать доминирование Китая.

По данным государственной Японской организации по металлам и энергетической безопасности, по состоянию на прошлый год около 70% импорта редкоземельных металлов, которые широко используются в электронике, автомобилях и оружии, по-прежнему зависело от Китая. Когда Китай в апреле ограничил экспорт редкоземельных металлов, это снова ударило по некоторым японским автопроизводителям.

Опыт Японии должен послужить уроком для США, и указывает на опасность самоуспокоения, пишет WSJ.

Если затраты не имеют значения, сокращение зависимости от Китая может быть осуществимым, но бизнес не может позволить себе высокие издержки, заявил Кадзуто Судзуки, профессор Высшей школы государственной политики Токийского университета.

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