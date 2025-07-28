День ВМФ РФ обернулся позором 10 28.07.2025, 7:51

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Путин прятался во дворе Адмиралтейства.

Традиционно в России День военно-морского флота, который выпадает на 27 июля, отмечался парадами от Калининграда до Находки, салютами, массовыми гуляниями и концертами военных оркестров.

На четвертом году большой войны, с практически уничтоженным Черноморским флотом, празднование скатилось до скромных мероприятий, подальше моря и людей.

Показа кораблей не было. Видимо, из-за боязни украинских морских дронов. День ВМФ в Петербурге, где присутствовал Путин, провели на заднем дворе Адмиралтейства.

За время войны в Украине Россия потеряла флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов», «Новочеркасск», «Оленегорский горняк», фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович».

Флагман Северного флота и единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» после 7 лет безуспешного ремонта будет утилизирован либо продан (на металлолом).

Какой позор. День ВМФ вместо Невы, множества красивых и грозных кораблей, проводят на заднем дворе Адмиралтейства. Что может быть красноречивее краха всей политики Путина? Худшего позора не придумать. pic.twitter.com/1ORjNN319X — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) July 27, 2025

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