День ВМФ РФ обернулся позором

День ВМФ РФ обернулся позором10
- 28.07.2025, 7:51
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Путин прятался во дворе Адмиралтейства.
Традиционно в России День военно-морского флота, который выпадает на 27 июля, отмечался парадами от Калининграда до Находки, салютами, массовыми гуляниями и концертами военных оркестров.
На четвертом году большой войны, с практически уничтоженным Черноморским флотом, празднование скатилось до скромных мероприятий, подальше моря и людей.
Показа кораблей не было. Видимо, из-за боязни украинских морских дронов. День ВМФ в Петербурге, где присутствовал Путин, провели на заднем дворе Адмиралтейства.
За время войны в Украине Россия потеряла флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов», «Новочеркасск», «Оленегорский горняк», фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович».
Флагман Северного флота и единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» после 7 лет безуспешного ремонта будет утилизирован либо продан (на металлолом).
Какой позор. День ВМФ вместо Невы, множества красивых и грозных кораблей, проводят на заднем дворе Адмиралтейства. Что может быть красноречивее краха всей политики Путина? Худшего позора не придумать. pic.twitter.com/1ORjNN319X— ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) July 27, 2025